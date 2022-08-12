إزالة 15 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 4316 مترا في إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة عدد 15 حالة تعدى على أملاك هندسة صرف رى بقرية النجوع على مساحة 4316 مترا مربعا وتم تسليم المساحة لجهة الولاية، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضى أملاك الدولة.



إزالة 15 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة



حملات إزالة 15 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة بالأقصر