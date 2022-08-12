وكتب "كيريلينكو" - في منشور عبر موقع فيسبوك، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "أنه في يوم 11 أغسطس، قتل الروس سبعة مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب 14 شخصا آخرين".



وأشار "كيريلينكو" إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، قتلت القوات الروسية 723 مدنيا فيما أصيب 1845 آخرين في منطقة دونيتسك.