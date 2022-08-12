أوقاف أسوان: افتتاح 94 مسجدا جديدا بنطاق المحافظة.. صور

أناب أشرف عطية، محافظ أسوان ، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ومدير عام الأوقاف اليوم الجمعة لافتتاح مسجد الرحمن بإدارة البصيلية التابعة لمركز إدفو، بحضور أحمد القاضى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة إدفو وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية و أعضاء مجلس النواب.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والتى تناولت موضوع، تحت عنوان:"المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع"، وهو الموضوع الذى حددته ونشرت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأشرف عطية محافظ أسوان، جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 94 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.