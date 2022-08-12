اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف أسوان: افتتاح 94 مسجدا جديدا بنطاق المحافظة.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:58 م
أوقاف أسوان: افتتاح 94 مسجدا جديدا بنطاق المحافظة.. صور مسجد
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أناب أشرف عطية، محافظ أسوان ، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ومدير عام الأوقاف اليوم الجمعة لافتتاح مسجد الرحمن بإدارة البصيلية التابعة لمركز إدفو، بحضور أحمد القاضى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة إدفو وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية و أعضاء مجلس النواب.

 
وألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والتى تناولت موضوع، تحت عنوان:"المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع"، وهو الموضوع الذى حددته ونشرت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى.
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأشرف عطية محافظ أسوان، جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 94 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.
افتتاح-مساجد
افتتاح-مساجد

 

المصلون
المصلون

 

جانب-من-صلاة-الجمعة
جانب-من-صلاة-الجمعة

 

خطبة-الجمعة
خطبة-الجمعة

 

خطيب-الجمعة_1
خطيب-الجمعة_1

 

وكيل-وزارة-الأوقاف
وكيل-وزارة-الأوقاف

 


افتتاح مساجد فى مصر

مساجد جديدة

الاوقاف

اسوان

ادفو

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة