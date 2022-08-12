أوروبا تسجل 18 ألف حالة إصابة بجدرى القرود.. الغالبية من الرجال

كتبت ـ فاطمة شوقى

سجلت أوروبا حوالى 18 ألف حالة إصابة بجدرى القرود منذ أبريل، وأظهر تقرير أن معظم الحالات أصيب بها رجال تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاما.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إلى أن هناك 455 شخصا في أوروبا يحتاجون إلى دخول المستشفى، فيما احتاج 163 منهم إلى رعاية إكلينيكية، وفقا لتقرير صادر عن المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمكتب الإقليمى لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وبالمثل، تم قبول ثلاث حالات في وحدة العناية المركزة (ICU)، واحدة منها كانت لأسباب لا علاقة لها بعدوى جدري القرود، في حين تم الإبلاغ عن الحالتين الأخريين على أنهما متوفيتان.

من بين الحالات المعروفة بالحالة المصليّة ، كانت 36٪ من الحالات المصليّة ، وكانت الغالبية (94.8٪) مصحوبة بطفح جلدي وأعراض جهازية مثل الحمى، والتعب، وآلام العضلات، والقشعريرة، أو الصداع (65٪).

حسب البلد، تواصل إسبانيا قيادة عدد الحالات مع 5162 حالة، متقدمة على ألمانيا (2982)، والمملكة المتحدة (2973) ، وفرنسا (2423) ، وهولندا (959) ، والبرتغال (710) ، وإيطاليا (599) ، وبلجيكا. (546) وسويسرا (335) والنمسا (175) .

وبدأت إيطاليا، حملتها للتطعيم ضد مرض جدرى القردة، مع تزايد عدد الإصابات فى وقت تبلغ فيه السلطات الصحية عن نقص اللقاحات على مستوى العالم.

وسيتم إعطاء الجرعات الأولى فى مستشفى "سبالانساني" بروما، حيث قالت فى بيان، إن لديها 200 شخص بالفعل سيتم تطعيمهم اعتبارًا من اليوم فصاعدًا، علاوة على 600 طلب حجز لتلقى اللقاح.

ولفتت المستشفى إلى أن اللقاح المستخدم فى التطعيم سيكون "جينيوس" وهو لقاح ضد مرض الجدرى مطور من قبل شركة "بافاريان نورديك" والذى تم اعتماده من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية للوقاية ضد مرض جدرى القرود.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القردة فى إيطاليا فى 20 مايو 2022، ووصل إجمالى عدد الحالات فى البلاد منذ ذلك الحين إلى 545 إصابة؛ بحسب وزارة الصحة الإيطالية.