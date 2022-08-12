أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية للمواطنين فى قرى "حياة كريمة" بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يستكمل فرع الثقافة بأسوان، تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الصيفية داخل قصور وبيوت الثقافة والمكتبات التابعة لها لإضفاء الأجواء الترفيهية والاحتفالية على مواطنى المحافظة بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وفى هذا السياق، صرحت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأنه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، وبمتابعة وإشراف من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يتم تنظيم مجموعة من المحاضرات الثقافية وورش العمل الفنية والتى شملت إلقاء محاضرة بعنوان "النيل مصدر الحضارة " بقصر ثقافة أسوان، كما تم إلقاء محاضرة أخرى بعنوان "قناة السويس بين الماضى والحاضر" بقصر ثقافة كوم أمبو، ومحاضرة عن دور الرعاية الاجتماعية فى تأهيل المعاقين بجمعية تنمية المجتمع ببيت ثقافة إدفو، وكذا محاضرة بعنوان "الإرهاب الفكرى" بقصر ثقافة السباعية.

وأشارت، إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم تنظيم اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب، وأمسية شعرية بقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة، وأيضاً تنظيم ورشة فنية عن الرسم بالألوان الخشب بمكتبة الشطب بدراو، وورشة رسم حر بقصر ثقافة الطفل بخور عواضة، وورشة لتعليم الأطفال على أشكال الفوم بمكتبة أدندان بنصر النوبة، وورشة فنية لتدوير المخلفات بمكتبة أبو الريش للطفل والشباب، بالإضافة إلى تنظيم معرض فنى بقصر ثقافة العقاد، ومناقشة كتاب عمالقة ورواد للمستشار أنور حجازى، وتنظيم ورشة تصنيع الطبق النوبى ضمن اللقاء الأسبوعى لنادى المرأة ببيت ثقافة كلابشة، علاوة على عقد ندوة دينية بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة النبوية" ضمن خطة الدعاة بإدارة الوعظ بالأزهر الشريف ببيت ثقافة إدفو.