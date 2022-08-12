ألمانيا تعلن تعليق المهمة العسكرية في مالي حتى إشعار آخر

فاطمة شوقى

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، إن المهمة العسكرية الألمانية في مالي ستتوقف حتى إشعار آخر.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن الحكومة الألمانية، قررت تعليق مشاركتها في قوات الأمم المتحدة العسكرية في مالي حتى إشعار آخر، بعد أن رفضت السلطات المالية السماح لطائرة عسكرية ألمانية بدخول مجالها الجوي.

وذكرت الوزيرة، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، " مرة أخرى، لم يسمح أولئك الذين هم بالسلطة في مالي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بالوصول إلى مجالها الجوي، وبالتالي فإن التناوب المخطط للأفراد غير ممكن، وهذا له آثار على مشاركتنا، بالنظر إلى أن أمن جنودنا له الأولوية القصوى".

وانتقدت وزيرة الدفاع، نظيرها في الحكومة العسكرية بمالي العقيد ساديو كامارا في بيانها، قائلة "تصرفات كامارا تختلف عن تصريحاته، لذلك يجب أن نتخذ الإجراءات وسنوقف عملياتنا حتى إشعار آخر".