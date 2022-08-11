5 سبتمبر.. الحكم على تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالبشر بمدينة نصر

كتب أحمد حسني

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 سبتمبر المقبل، للحكم على تشكيل عصابي للاتجار بالبشر بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر هشام، ومحمود عامر، وأمانة سر ممدوح غريب.

ونص أمر إحالة القضية 36704 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 حصر إتجار بالبشر، أن المتهمين، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، و عامل بالمركز الدولي لأمراض الكلى، و موظفة بمستشفيات جامعة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة منظمة للإتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية للإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه، بأن استقبلوه وتولوا نقله مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال أعضائه البشرية "كليته"، وزرعها في آخرى، على النحو المبين بالتحقيقات

وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.