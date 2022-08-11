205.4 تريليون متر مكعب احتياطيات الغاز الطبيعي فى العالم

كتبت -مروة الغول

تراجعت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم من 207.02 تريليون متر مكعب عام 2020 ، إلى 205.4 تريليون متر مكعب عام 2021 ، أي بنسبة لم تتجاوز 0.9 % وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

وأشار التقرير ،إلى أنه فيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية لم تشهد احتياطيات الغاز في الدول الأعضاء أي تغير بين عامي 2020 و 2021 حيث بلغت حوالي 54.4 تريليون متر مكعب ، تمثل نحو 26.4 % من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم .

وتابع التقرير، أن تقديرات الاحتياطي في الدول العربية مجتمعة بقيت على حالها عند 55.2 تريليون متر مكعب ، تمثل ما يقارب 27 % من إجمالي احتياطيات الغاز العالمية .

وأوضح التقرير،يلاحظ أن التقديرات ارتفعت بين عامي 2019 و 2020 بعد أن أضافت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1.6 تريليون متر مكعب إلى تقديرات احتياطيات الغاز فيها .

وتابع التقرير ،أن أن احتياطيات الغاز في دول أوبك تراجعت بأقل من 0.1 % بين عامي 2020 و 2021 ، نتيجة تراجع تقديرات احتياطي الغاز في الكونغو وغينيا الاستوائية .