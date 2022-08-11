1304 مليار برميل احتياطيات العالم من النفط 2021

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات إلى أن احتياطيات العالم من النفط انخفضت بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 1 % بين عامي 2020 و 2021 ، وذلك من 1317 مليار برميل ، إلى 1304 مليار برميل وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأضاف التقرير أن احتياطيات النفط في الدول الأعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية لم تشهد احتياطيات الدول العربية أي تغيير بين عامي 2020 و 2021 ، وبقيـت عنـد حدود 719 مليار برميل ، منها حوالي 710 مليار برميل في الدول الأعضاء في أوابك .

وتابع التقرير أن التقديرات تغيرت عملياً بين عامي 2019 و 2020 ، فقد رفعت الإمارات العربية المتحـدة احتياطياتها النفطية مـن 97.8 مليار برميل إلى 107 مليار برميل ، كما ارتفعت احتياطيات المملكة العربية السعودية خلال نفس الفترة من 258.6 مليار برميل إلى 261.6 مليار برميل .

وتابع التقرير، أي أن احتياطيات الدول الأعضاء ارتفعت بنحو 12 مليار برميل، مثلت احتياطيات النفط في الدول الأعضاء 54.5 % من إجمالي احتياطيات النفط العالمية ، بينما شكلت احتياطيات النفط في الدول العربية مجتمعة 55.2 % من إجمالي احتياطيات النفط في العالم .