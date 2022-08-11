12 خطيئة تعرض الأسقف فى الكنيسة إلى المساءلة.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الأب الأسقف ثانى أعلى رتبة كنسية بعد قداسة البابا البطريرك، فيعتبر قائد المصلين بدافع الحب، فأول ثمرة من ثمار الحب هى ثمرة الفرح، ولا يسعى الأسقف إلى أى مناصب أو أى شكل من أشكال مجد العالم وبترك العالم ويذهب إلى الدير.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز حالات تعرض الأسقف للمساءلة القانونية من لائحة دليل الأب الأسقف بالكنيسة الأرثوذكسية.

1 – قول آراء تتعارض مع الكتاب المقدس والأمور العقائدية واللاهوتية والتسليم الرسولى وأقوال الآباء والمجامع المسكونية.

2 – مخالفة أو تجاهل القوانين الكنسية أو قرارات المجمع المقدس.

3 – اعتبار أموال الكنيسة ملكا خاصا له وتبديد أموال الكنيسة.

4 – السلوك الشخصى تحت أى مسمى الذى يسبب عثرات.

5 – الإيمان بالغيبات.

6 – أن تكون له جماعة مختارة.

7 – استخدام أساليب التسلط والقسوة والعنف مع الكهنة والشعب وسوء استخدام السلطة الكهنوتية في الحل والربط.

8 – الدخول في سياسات الدولة أو تصريحات إعلامية لا تتماشى مع رأى المجمع المقدس.

9 – عدم التدقيق في اختيار الكهنة الجدد والتسرع في سيامتهم والتسرع في طردهم من الإيبارشية بدون سبب كاف ودون تدبير أمورهم.

10 – الانفرادية في عدم التواصل مع قداسة البابا والمجمع المقدس والعمل بعيدا عن شركة المجمع المقدس.

11 – الإصرار على العمل بروح انفرادية في إدارة أمور الإيبارشية.

12 – عدم التعاون مع الإيبارشيات المجاورة.