11 معلومة عن فراشة سيناء المهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ليديا محمد كامل مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا وبحوث تغيرات المناخ بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن هناك تأثير على الكائنات الحية بسبب التغيرات المناخية، وهناك هجرة غير مبررة لبعض الكائنات البحرية منها الحيتان، بالاضافة لانتشار كائنات اخرى مثل قناديل البحر، كما أنه تعرض نوع من الفراشات مهددة بالانقراض وهى أصغر فراشة في العالم ، تسكن منطقة جبال سانت كاترين و تعيش على نبات الزعيتران الذي ينمو في المحمية.

وأوضحت ليديا خلال كلمتها اليوم فى لقاء الحوار الوطنى للشباب المنعقد بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفراشة تهددها درجات الحرارة وتقلص الغذاء الذي تعيش عليه

خلال هذا التقرير نرصد اهم 11 معلومة عنى هذه الفراشة

1- تسمى فراشة سيناء الزرقاء الصغيرة، وتعد اصغر فراشة من حيث الحجم ويبلغ طولها ما بين 14-18 ملليمترا .

2- الجانب البطني لجناحها مليء بالنقط الداكنة وقرابة، 40 % من الشعر على الجناح أسود.

3- توجد على الجناح الخلفى لها بقع برتقالية

4- متوطنة في محمية سانت كاترين في جنوب سيناء

5- تعيش في الأماكن الشاهقه في الجبال

6- لا توجد في أية منطقة أخرى في العالم غير هذه المنطقة.

7- تعيش وتتغذى على نبات الزعتيران، وتتغذى يرقتها على براعم النبات.

8- تتغذى الفراشة الكاملة على رحيق أزهار نبات الزعتيران.

9- نبات الزعيتران نفسه من الأنواع النباتية التي تظهر على قمم جبال سانت كاترين، بمساحات صغيرة، ولا يوجد سوى فى هذا المكان الذي يرتفع عن سطح الأرض قرابة 1800 متر.

10- الفراشة الصغيرة مهددة بالانقراض بسبب الارتفاع العالمي في درجات الحرارة وتغير المناخ

11- تغير المناخ يؤدي إلى سرعة تعرضها لخطر الاندثار بسبب الجفاف الذي يضر بثبات نبات الزعيتران التي تتغذى عليه الفراشة، الامر الذى يتسبب فى نقص أعداد الفراشات.