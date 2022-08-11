يستقبل 14 ألف سائح.. تعرف على حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس، 94 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية، وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.
وعلى جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم، وصول 5 رحلات من التشيك، و2 من سويسرا، 2 من داخلي، 6 رحلات من المانيا، ورحلة من ايطاليا واخري من هولندا، ضمن 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.
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