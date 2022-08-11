وكيل "صحة الغربية" يتفقد مستشفى المحلة العام ويشيد بارتفاع مستوى الأداء.. صور

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفي المحلة العام لمتابعة ما تم من تلافي السلبيات، مشددا خلال مروره على ضرورة تواجد الأطباء خلال النوبتجيات والعمل على تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.

كما تابع الحالة التي استقبلتها مستشفى المحلة العام يوم 2022/8/10 الساعة السابعة، والذى كان يعانى من جرح طعنى بالبطن أدى إلى نزيف داخلى وتجمع دموى مع تهتك بالطحال.



وقام الفريق الطبي بعمل الإسعافات الأولية وعمل الفحوصات اللازمة من إشعات وفحوصات معملية لتحضير المريض لإجراء جراحة عاجلة، وتبين أنه يعانى من ارتجاع فى الصمام الميترالى والأورطى والمريض تحت علاج سيولة الدم ، وعليه تم صرف 2 وحدات كرات دم حمراء، 8 وحدات بلازما، 8 وحدات كرايو بعد عمل التوافق اللازم، علما بأنه يتم فصل جميع منتجات الدم وهى كرات دم مكثفة، صفائح دموية ، بلازما ،كرايو ببنك الدم بالمستشفى ، وتم دخول المريض العمليات وعمل استكشاف للبطن والسيطرة على النزيف .



كما تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر إلى مدير مستشفي المحلة العام والفريق الطبي ومعاونيه وجميع العاملين الدكتور أحمد كمال راشد، والدكتور أشرف محمد المتولى، والدكتور هانى رشدى استشارى التخدير، والدكتور محمد شومان اخصائى التخدير وعز محمد عماره مشرفة تمريض عمليات الطوارئ.



كما قام بتفقد وحدة الأطفال ناقصى النمو واستقبال أول طفل بعد التجديدات غير المسبوقة فى قسم المبتسرين بمستشفى المحلة العام وإشادة بالدعم الذى يقدمه المجتمع المدنى لخدمة المواطنين.



وأوضح أنه تم إنشاء وحدة الأطفال ناقصى النمو بمستشفي المحلة العام والتي استقبلت أول طفل بعمر رحمى 27 أسبوع وبوزن كيلو جرام ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعى وحقن Surfanta، وتم فصل جهاز التنفس والاكسجين بعد 18يوما، وخروج الطفل بوزن 1800جم بعد اربعين يوما ليعكس منظومة نجاح رائعة تحت إشراف الدكتور حازم الجوهرى استشارى ورئيس قسم المبتسرين والطاقم الطبى.