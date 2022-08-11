وفاة مريض جرى نقله لـ "العبور للتأمين الصحي" بعدة ساعات من حريق المستشفى العام

كفر الشيخ محمد سليمان

توفي منذ قليل، أحد المرضى الذين تم تحويلهم إلى مستشفى العبور بكفر الشيخ، فى أحداث حريق قسم العناية المركزة الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى كفرالشيخ العام، وأعلن منذ قليل وفاة المصاب المحمودي حسن أحمد، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى العبور للتحقيق فى أسباب وفاة المصاب، للتأكد إن كانت الوفاة بسبب تداعيات حادث الحريق من عدمه.

وكان حريق مستشفى كفرالشيخ العام، شب في غرفة عناية الباطنة بالدور الثاني، وتمكنت الحماية المدنية باخماد الحريق، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتتبعة أثار الحريق، ووجه بسرعة نقل 12 مريضا كانوا في العناية، عبر سيارات مجهزة بالاكسوجين، لـ 5 مستشفيات، وتوفي محمد عباس حمودة 77 عاما، يعاي من تليف في الكبد، كما توفيت الحالة الثانية من قليل.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، وعايدة ماضي السكرتير العام المساعد تفقدوا أقسام المستشفى العام، ووجه المحافظ في حين بنقل 12 حالة إلى مستشفيات العبور وسيدي غازي، ودسوق، وقلين وأمر بالمتابعة المستمرة للمصابين، وسرعة علاجهم، وتسخير كافة الإمكانات اللازم لهم، لتيسير الأمر عليهم، وحسن معاملة ذويهم.