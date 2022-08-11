وصول 35 ألف طن فحم وكبريت لميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و533 شاحنة و880 سيارة، وشملت حركة الواردات 39500 طن بضائع، 322 شاحنة و53 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 211 شاحنة و827 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Stellar Engurl وعلى متنها 27 الف و500 طن فحم اخضر بترولى قادمة من هولندا لصالح شركة مصر للالمونيوم اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم ، والسفينة Shanghai M وعلى متنها 7 آلاف كبريت قادمة من السعودية والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالامس السفينة أمل وغادرت بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينة بريدج، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.