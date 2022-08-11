وزير داخلية لبنان يتابع مفاوضات تحرير الرهان المحتجزين داخل أحد بنوك بيروت

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أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يتابع المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل مصرف "فدرال بنك" في منطقة الحمرا بوسط العاصمة بيروت.



وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الوزير يتابع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف و ذلك من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الشرطة اللبنانية- مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.



وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.