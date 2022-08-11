اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:12 م
أكرم القصاص
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وزير داخلية لبنان يتابع مفاوضات تحرير الرهان المحتجزين داخل أحد بنوك بيروت

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:36 م
وزير داخلية لبنان يتابع مفاوضات تحرير الرهان المحتجزين داخل أحد بنوك بيروت الشرطة اللبنانية
أ ش أ

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أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يتابع المفاوضات التي تجريها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل مصرف "فدرال بنك" في منطقة الحمرا بوسط العاصمة بيروت.


وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الوزير يتابع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف و ذلك من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الشرطة اللبنانية- مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.


وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.


لبنان

الشرطة اللبنانية

رهائن مصرف لبنان

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