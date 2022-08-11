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وزير العدل الأمريكى: تفتيش منزل ترامب جاء بقرار قضائى

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:22 م
وزير العدل الأمريكى: تفتيش منزل ترامب جاء بقرار قضائى ترامب - أرشيفية
أحمد عرفة

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قال ميريك جارلاند وزير العدل الأمربكي، إن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاء بقرار قضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وأضاف وزير العدل الأمريكي: لن نتحدث عن تفاصيل عملية تفتيش منزل دونالد ترامب، متابعا: تعرضنا لهجمات كبيرة بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق.
 
وتابع وزير العدل الأمريكي: وافقت على مذكرة تفتيش منزل دونالد ترامب.
 
وقال وزير العدل الأمريكي، إن عملية تفتيش منزل لرئيس الأمريكي السابق كانت للبحث عن وثائق لا يجب أن تكون هناك.

ترامب

تفتيش منزل ترامب

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