وأضاف بودسكوف - خلال حديثه في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيريه البريطاني بن والاس والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف - أن المشاركين اليوم تعهدوا بتقديم أكثر من 5ر1 مليار يورو لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة ستقوم بإنشاء صندوق لجمع التمويل لزيادة إنتاج الأسلحة.



بدوره، أعرب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكس ريزنيكوف، عن رضاه عن نتائج مؤتمر المانحين، الذي استضافته كوبنهاجن اليوم، وشارك فيه وزراء من الدول المتحالفة؛ لبحث الدعم طويل الأمد لأوكرانيا بما في ذلك التدريب العسكري وإمدادات الأسلحة.



وأضاف الوزير الأوكراني: "شركاؤنا يعرفون أننا بحاجة إلى التمويل وقد أعربوا عن استعدادهم الواضح لدعمنا ماليًا".