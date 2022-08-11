وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى رواندا الخميس

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى رواندا الخميس لبحث التعاون الثنائي بشأن القضايا العالمية والإقليمية.



وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بلينكن سيلتقي مع كبار المسؤولين والمجتمع المدني لمناقشة التعاون بشأن الأولويات العالمية والإقليمية، بما في ذلك إنهاء المرحلة الحادة من جائحة كورونا والاستثمار في النظم الصحية ومعالجة أزمة المناخ.



وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أيضا أن يناقش وزير الخارجية الأمريكي دعم رواندا في مجال الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والإنتاج وإعادة البناء إلى عالم أكثر شمولية بالإضافة إلى العمل على نمو الاقتصاد والتنمية وتعزيز الديمقراطية والأمن واحترام حقوق الإنسان.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة أقامت علاقات دبلوماسية مع رواندا منذ عام 1962 بعد استقلالها عن وصاية بلجيكا، حيث تسعى أمريكا لمساعدتها على تلبية احتياجات سكانها بما في ذلك زيادة التماسك الاجتماعي في بلد سلمي وديمقراطي وشامل يوفر الحكم الرشيد والبيئة المواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.



وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تساعد رواندا أيضا من خلال عدة برامج، بما في ذلك المبادرات الرئاسية المختلفة مثل "قوة أفريقيا" و "ازدهار أفريقيا"، ومبادرة الرئيس الأمريكي لمكافحة الملاريا، وخطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، بالإضافة إلى دعم أمريكا بتقديم أكثر من 147 مليون دولار من المساعدات الثنائية إلى رواندا في السنة المالية 2021.