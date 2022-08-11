اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات: الشركات الناشئة تستفيد من تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:22 م
وزير الاتصالات: الشركات الناشئة تستفيد من تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على موافقة مجلس الوزراء، الخاصة بتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.
 
وقال طلعت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "سعدت بموافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة معالى الدكتور مصطفى مدبولى، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات".
 
أضاف "مستمرون فى دعم شباب المستثمرين ورواد الأعمال تشريعيا لتسهيل إجراءات الاستثمار فى الشركات الناشئة وكذلك عبر إقامة مراكز للإبداع الرقمى فى كافة المحافظات والتوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية ورعاية الإبداع لتحافظ مصر على مركزها المتميز كموطن للفكر الريادى الإبداعى الخلاق".

وزير الاتصالات

شركات الشخص الواحد

شباب المستثمرين

مراكز الابداع الرقمي

بناء القدرات

مجلس الوزراء

الشركات الناشئة



الموضوعات المتعلقة

وزير الاتصالات يكرم محمد الجندى بجامعة مصر للمعلوماتية لفوزه بفضية العالم للخماسى

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:46 م

وزارة الاتصالات: اتفاقية مع نوكيا العالمية لإنتاج هواتفها فى مصر.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 02:00 م

وزير الاتصالات يشارك بندوة تثقيف رقمى للمواطنين بـ"معصرة ملوى" ضمن حياة كريمة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:06 م

وزير الاتصالات يعلن زيادة أعداد المتدربين من أبناء محافظة المنيا بشبكات الألياف الضوئية.. وتوفير فرص عمل لهم بمشروعات الوزارة فى حياة كريمة.. ويؤكد: نستهدف إنشاء مركز إبداع بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليار جنيه

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة