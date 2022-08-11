وزير الاتصالات: الشركات الناشئة تستفيد من تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد

كتبت هبة السيد

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على موافقة مجلس الوزراء، الخاصة بتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

وقال طلعت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "سعدت بموافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة معالى الدكتور مصطفى مدبولى، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط ولتيسير الاجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات".

أضاف "مستمرون فى دعم شباب المستثمرين ورواد الأعمال تشريعيا لتسهيل إجراءات الاستثمار فى الشركات الناشئة وكذلك عبر إقامة مراكز للإبداع الرقمى فى كافة المحافظات والتوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية ورعاية الإبداع لتحافظ مصر على مركزها المتميز كموطن للفكر الريادى الإبداعى الخلاق".