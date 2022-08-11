والد الطفلة رقية بعد خروجها من العزل: شكرا للمصريين معدنهم يظهر وقت الشدة

الإسكندرية - فريق المحافظات

قالت أسرة الطفلة رقية محمد، من محافظة الإسكندرية، والتي حصلت على حقنة ZolgenSma، إنها كانت تعانى بعض المشكلات الصحية، وتخضع للحصول على تحاليل وأشعة متنوعة، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحتها العامة قبل أن تغادر المستشفى.

وقالت نورهان محمد والدة رقية: أرجو من الجميع الدعاء لرقية حيث إنها غادرت غرفة العزل، وتم إيداعها غرفة عادية وأنها ستستمر فى مواصلة العلاج داخل المستشفى.

وقال والد الطفلة رقية: أشعر بسعادة كبيرة بعد وقوف الشعب المصرى إلى جوارنا، مؤكدا أن مصر وأبنائها وقت الشدة بتظهر معادنهم الحقيقية.

كانت الطفلة رقية المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي حصلت على حقنة زولجينسما "ZolgenSma"، التي تعد أغلى حقنة فى العالم وتبلغ 40 مليون جنيهًا وكانت تتطلب الحصول عليها قبل مرور عامين من انتهاء الحملة.

ونجحت حملة دعم الطفلة رقية المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وتم جمع مبلغ الـ 40 مليون جنيهًا قيمة الحقنة المطلوبة لشراء الحقنة والحصول عليها قبل مرور عامين على انتهاء الحملة.

وحلت الفرحة والسعادة على أهالي عزبة سكينة الخبر بالفرحة معبرين عن سعادتهم فى جمع مبلغ الـ 40 مليون جنيهًا، وهي الحقنة الأغلى فى العالم والتي يشترط حصولها قبل أن يستكمل الطفل المصاب بالمرض عامين من عمره.