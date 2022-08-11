واشنطن تطالب بمنطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية

كتب محمد جمال

دعت واشنطن موسكو لوقف "عملياتها العسكرية في المحطات النووية ومحيطها في أوكرانيا"، وطالبت بإعلان منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية التي تتعرض للقصف الأوكراني.

وقال وزارة الخارجية الأمريكية "القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول"، وأضافت: "الولايات المتحدة تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني. وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي بقصفه منشآت البنية التحتية لمحطة زابوروجيه النووية.

وأكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن قوات كييف تعرض كل أوروبا لـ"خطر بالغ" بقصفهم محطة زابوروجيه النووية.