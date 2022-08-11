ننشر مواقيت الصلاة الخميس 11/8/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 3
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:06
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:44
موعد صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:14 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:38
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:38
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:27 م
وقت صلاة العشاء 7:48 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:51 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:48
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