نائب محافظ المنوفية: الدولة وضعت خطة طموحة لتوفير السلع الأساسية للمصريين

أحمد عرفة

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصالون الثقافى لتنسيقية شباب الأحزاب يساهم في إثراء الحياة السياسية، وفتح حوارات حول الأمور الملحة التي يتم تداولها بين الناس، وعلى رأسها الشأن الاقتصادى.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه من المهم أن تتبنى تنسيقية شباب الأحزاب النقاش حول ما يهم الوطن وحول مشكلاته.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة وضعت خطة طموحة لتوفير السلع الأساسية عبر الاهتمام بطرق تخزين السلع وصوامع القمح لتوفير السلع الغذائية الضرورية للمواطنين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.