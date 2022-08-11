نائب محافظ أسوان يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى قرى إدفو لخدمة 158 ألف نسمة

رافق نائب المحافظ، إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، وأيضاً المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

ومن جانبه أوضح أحمد شعبان، بأن الجولة شهدت التأكيد على تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

وشدد، على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتأمين سلامة وحياة العاملين بهذه المشروعات ، بالإضافة إلى حماية المواطنين داخل القرى من أى إصابات أو أضرار بوضع علامات إرشادية حول مواقع العمل المختلفة، مع الإهتمام بتركيب البانرات التوضيحية للتعريف بحجم الإنجازات، علاوة على تنفيذ اللاندسكيب الخاص بالمشروعات.

فيما استمع نائب المحافظ لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها.

وفى نفس السياق أوضحت سوزان متولى بأن الموقف التنفيذي لمحطات معالجة الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى مركز ومدينة إدفو تشمل 11 محطة معالجة بالطوناب ، والرديسية بحرى ، ووادى الرديسية ، والكلح شرق ، والحجز بحرى.

وأشارت، إلى أن نسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % إلى 85 % ، فيما تصل نسب التنفيذ لشبكات الإنحدار المتصل بهذه المحطات ما بين 79 % إلى 99 % ، كما تصل نسب التنفيذ لخطوط الطرد ما بين 80 % إلى 100 %.





جانب من الجولة التفقدية



جانب من المشروعات



مشروعات المبادرة الرئاسية



مشروعات حياة كريمة



مشروعات



نائب محافظ أسوان خلال الجولة





تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " ملحمة العمل والإنتاج داخل القرى المستهدفة، وفى هذا الصدد، تفقد أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، معدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية والتى من بينها مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى الطوناب والرديسية بحرى ووادى الرديسية والمحاميد واللديد والبحيرة والعوينية والشراونة والكلح شرق والحجز بحرى بمناطق شرق مركز إدفو والتى تخدم نحو 158 ألفا و397 نسمة.