ميناء الإسكندرية: وصول ومغادرة 46 سفينة خلال 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 46 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 28 سفينة.

كما أعلنت الميناء أنه تم تداول 182 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الانواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة كما تم تداول حوالي 2784 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل،وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.