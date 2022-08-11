مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

شغلت هيئة السكة الحديد اليوم، خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة، على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، وينشر اليوم السابع موعيد الخدمة الجديدة.
1. سيكون التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على سبيل التجربة لمدة شهر .
2. سيتم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة ( القاهرة / الاسكندرية ) يقوم الساعة 9.15 ليصل الاسكندرية الساعة 12.15 بتركيب ( عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية " وقاية " .
3. قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة ) الساعة 21.40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35، بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة
4. سيتم تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 36 – 567 – 28 ) طوال أيام الأسبوع .
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (2)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (4)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (1)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (3)
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