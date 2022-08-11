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مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:32 م
مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خط القاهرة / الإسكندرية والعكس قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة السكة الحديد اليوم، خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة، على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، وينشر اليوم السابع موعيد الخدمة الجديدة.
 
1.  سيكون التشغيل خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على سبيل التجربة لمدة شهر .
 
2.  سيتم تشغيل  قطار 3009 ثالثة مكيفة ( القاهرة / الاسكندرية ) يقوم الساعة 9.15 ليصل الاسكندرية الساعة 12.15 بتركيب ( عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية " وقاية " .
 
3.  قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة ) الساعة 21.40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35، بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة
 
4.  سيتم تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 36 – 567 – 28 ) طوال أيام الأسبوع .
 
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (2)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (2)

خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (4)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (4)

خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (1)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (1)

خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (3)
خدمة السكة الحديد الجديدة ثالثة مكيفة (3)
 
 
 
 

قطارات السكة الحديد

السكة الحديد

قطارات الإسكندرية

قطارات القاهرة



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