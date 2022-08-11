مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة طنطا يستقبل طلاب الثانوية العامة

انطلقت اليوم، الخميس، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة 2022، بمكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا لمختلف الشعب الأدبى، وعلمى العلوم، وعلمى الرياضة، لتستمر حتى الأثنين المقبل 15 أغسطس 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، حيث تم توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل المعامل وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل بياناتهم ورغباتهم عبر المواقع الإلكترونية المتاحة مجانا واعطائهم بيان معتمد بالرغبات.

أفاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قد حددت أماكن للتنسيق الإلكتروني من خلال معامل الجامعة بكليتى الصيدلة والعلوم وأيضا معمل بمبنى المكتبة المركزية مزودة بعدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي لخدمة الطلاب، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا طوال أيام المرحلة، مشيراً إلى أنه من حق الطالب تعديل رغباته خلال فترة التنسيق.

وأوضح طريقة تسجيل الرغبات حيث يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به ، وإدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، حيث أنه يبلغ عدد الرغبات في المرحلة الأولى المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة، ويمكن للطالب التقديم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعة.

وأشاد الطلاب بدور المشرفين الادارين فى تنظيم عملية الدخول والانتظار والخروج بالأرقام لتجنب حدوث تزاحم، وتوفير الإمكانات التقنية اللازمة لإنجاز عملية التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة، و دعم كافة المشكلات وتذليل الصعوبات، أعرب عدد من الطلاب عن رغبتهم فى الاستفادة من المنح الدراسية المجانية المقدمة من الجامعة لدعم الطلاب المتفوقين.