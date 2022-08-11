مقتل مسلحين اثنين و3 جنود هنود فى هجوم مسلح على معسكر للجيش بإقليم كشمير

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، عن موكيش سينج المسؤول بالشرطة الهندية قوله: إن مسلحين اثنين قُتلا بالرصاص أثناء محاولتهما تسلق السياج من أجل دخول المعسكر، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف سينج أنه تم إرسال المزيد من القوات إلى معسكر الجيش من أجل تأمين المنطقة، وألقت الشرطة باللائمة في هذا الهجوم على جماعة "لشكر طيبة".