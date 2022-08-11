اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل مسلحين اثنين و3 جنود هنود فى هجوم مسلح على معسكر للجيش بإقليم كشمير

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:51 ص
مقتل مسلحين اثنين و3 جنود هنود فى هجوم مسلح على معسكر للجيش بإقليم كشمير مسلحين - أرشيفية
أ.ش.أ

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قُتل 3 جنود هنود وأصيب اثنان آخران؛ إثر هجوم مسلح تم شنه على معسكر للجيش في مدينة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، عن موكيش سينج المسؤول بالشرطة الهندية قوله: إن مسلحين اثنين قُتلا بالرصاص أثناء محاولتهما تسلق السياج من أجل دخول المعسكر، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف سينج أنه تم إرسال المزيد من القوات إلى معسكر الجيش من أجل تأمين المنطقة، وألقت الشرطة باللائمة في هذا الهجوم على جماعة "لشكر طيبة".

 


راجوري

الهند

إقليم كشمير

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الشرطة الهندية



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