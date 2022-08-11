مقتل قيادى بارز بحركة طالبان فى انفجار بكابول

قال مسؤول استخباراتي أفغاني، إن القيادي البارز بحركة طالبان الأفغانية رحيم الله حقاني، قتل في تفجير بالعاصمة كابول، الخميس، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.