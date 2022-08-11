اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 02:59 م
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مقتل قيادى بارز بحركة طالبان فى انفجار بكابول

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:47 م
مقتل قيادى بارز بحركة طالبان فى انفجار بكابول انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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قال مسؤول استخباراتي أفغاني، إن القيادي البارز بحركة طالبان الأفغانية رحيم الله حقاني، قتل في تفجير بالعاصمة كابول، الخميس، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

 


انفجار

كابول

طالبان



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