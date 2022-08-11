الرئيسية أخبار عالمية مقتل قيادى بارز بحركة طالبان فى انفجار بكابول الخميس، 11 أغسطس 2022 02:47 م انفجار - صورة أرشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مسؤول استخباراتي أفغاني، إن القيادي البارز بحركة طالبان الأفغانية رحيم الله حقاني، قتل في تفجير بالعاصمة كابول، الخميس، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل. انفجار كابول طالبان الموضوعات المتعلقة أفغانستان.. 8 قتلى و 18 جريحا فى تفجير وسط العاصمة كابول الجمعة، 05 أغسطس 2022 08:39 م رويترز: سماع دوى انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:52 م انفجار يهز كابول جراء سقوط صاروخ على مبنى سكنى الأحد، 31 يوليه 2022 09:36 ص إصابات إثر هجوم بالقنابل اليدوية على معبد للسيخ فى العاصمة الأفغانية كابول السبت، 18 يونيو 2022 10:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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