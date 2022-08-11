معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن بدء استقبال الطلاب بمعامل التنسيق الالكتروني بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، خلال المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات، وذلك اعتبارا من 11 أغسطس وحتى 15 أغسطس الجارى.



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن المعامل مزودة بعدد مناسب من أجهزة الحاسب الآلي مع توفير الدعم الفني للطلاب من خلال مهندسي مركز المعلومات لتسجيل الرغبات بطريقة صحيحة، كما أن المعامل تستقبل طلاب المرحلة الأولى من الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02%، الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17%، الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة64.51 %.



وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل الرغبات في معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة يتم في إطار من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، حيث تم تخصيص معملين حاسب آلى مجهزان بـ 38 جهازا بمقر الجامعة بقنا.



وأضاف المهندس علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه تم تخصيص معمل حاسب آلي بكلية التربية بالغردقة مجهز بـ 20 جهازا لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من مختلف الشعب.