مطالب بتوفير أعمدة إنارة بمقابر السنبلاوين في الدقهلية.. والمحافظ يرد

أرسل القارئ عبد المنعم سعيد من أهالى محافظ الدقهلية السنبلاوين، مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، بخصوص توفير بعض أعمدة انارة في مقابر السنيلاوين لحاجة الأهالى للدفن ليلا في بعض الحالات.
وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مدينة السنبلاوين ببحث الشكوى، والتنسيق مع الجهات المختصة وعمل اللازم.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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