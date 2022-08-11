مصرى ينضم لأكبر فريق علمى لمكافحة السرطان باكتشافه حمض الخلايا النووى..فيديو

كتب: أحمد قنديل

استعرض برنامج "مصر تستطيع"، تقريرًا مرئيًا مصورًا من مدينة لوزان السويسرية، يرصد السيرة الذاتية ولقاء حصري مع باحث مصري متخصص في الهندسة الحيوية وأحد المبتكرين المهمين حول العالم في مجال مكافحة الخلايا السرطانية والطب الدقيق.

وأكد الدكتور هيثم أحمد شعبان، باحث الهندسة الحيوية بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، الكائن في مدينة لوزان بدولة سويسرا، مبتكر تقنية تصوير الحمض النووي للخلايا الحية بميكروسكوب فحص الخلايا السرطانية، أن تلك التقنية تساهم في التعرف على آلية عمل الخلايا السرطانية ومحاولة إيجاد حلول لهذا المرض اللعين.

وقال شعبان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه يعمل في مركز أجورا للأبحاث السرطانية الذي يضم صفوة العلماء والباحثين حول العالم لمكافحة الأمراض السرطانية، لافتًا إلى أن ملتقى المركز يضم حوالي 150 باحث من كليات الطب والهندسة والعلوم يعملون بكل جهد لحل مشكلة السرطان.

وأضاف باحث الهندسة الحيوية بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، إن هذا الملتقى يضم الباحثين من لديهم أفكار جاهزة للتطبيق والتنفيذ الفوري، منوهًا إلى أن فكرته التي يعمل على تنفيذها حاليا هي إجراء تشخيص أسهل وأرخص للخلايا السرطانية، ما يسهل العمل على الطب الدقيق.

الدكتور هيثم أحمد شعبان، مصري من محافظة بني سويف، نشأ بين أسرة متوسطة الحال، تخرج في كلية العلوم، وحصل على دكتوراه مشتركة من كبرى الجامعات الفرنسية والإيطالية، كما شارك في العمل على ميكروسكوب حصد جائزة نوبل في عام 2014 يعمل على لتشخيص الخلايا السرطانية، يعمل الأن ضمن فريق بحثي بمركز أجورا السويسري، مكون من صفوة علماء العالم لمكافحة مرض السرطان.