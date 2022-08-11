مصرع 3 أشخاص وتضرر 39 منزلا إثر انفجار منزل فى ولاية إنديانا الأمريكية

وكالات

أكدت السلطات أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء انفجار منزل في مدينة إيفانسفيل بجنوب ولاية إنديانا الأمريكية الأربعاء، وذلك بعد تقارير أولية أفادت بإصابة شخصين في الحادث.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال ديفيد أنسون، نائب رئيس المحققين في مقاطعة فاندربيرج، إن هويات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انفجار الأربعاء لن يتم الإفصاح عنها قبل إخطار أقرب أقاربهم.

وذكرت شرطة إيفانسفيل أن شخصا آخر على الأقل تعرض لإصابة جراء الانفجار، فيما أفادت دائرة الإطفاء بأن 39 منزلا تضررت جراء الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة ظهرا، مضيفة أنه لم يعرف بعد عدد المنازل التي كانت مأهولة لحظة الانفجار.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار، فيما يواصل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التحقيق في الأمر.