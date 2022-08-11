مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين بعد تناولهم وجبة بيتزا بالمنوفية

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 7 آخرين إثر تناولهم وجبة بيتزا بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كلا من " دعاء ا ع " 23 سنة، مقيمة بدروة ولم يعرف سبب الوفاة حتى الان، و " محمود ا " 17 سنة، و " أميرة ز " 20 سنة، و"أمينة ز" 6 سنوات، و" مريم ز " 3 سنوات، و"إسلام ك " تم تحويله لمستشفى العربى، و"أحمد ع" تم تحويلة لمستشفى العربى، وجارى عمل الإسعافات اللازمة، وجميعهم مصابين بحالة تسمم.

وبالانتقال والفحص تبين أنهم تناولوا وجبة بيتزا من مطعم بالقرية، أدى إلى اصابتهم بالتسمم، وتم تحرير المحضر اللازم وإغلاق المحل وتشميعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.