مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج لشائعات حول الأوضاع فى السجون

كتب – محمود عبد الراضى

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون والتى تم الترويج لها من أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية.

وأوضح أن ذلك يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأن تلك الإدعاءات تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأى العام.