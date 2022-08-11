مدير عام الشباب والرياضة يتفقد نادى الأقصر الرياضى والتجديف ونادى مارمرقس

الأقصر – أحمد مرعى

قاد صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، جولات تفقدية لعدد من المنشآت الرياضية والنوادي لمتابعة العمل داخلها، حيث تفقد نادى التجديف والرياضات المائية، ونادي أبناء أسوان، ونادى الشباب المسلمين، لمتابعة سير العمل داخلها لخدمة الشباب حول المحافظة.

وشملت جولة صلاح محمد رشوان، متابعة سير العمل والانضباط من قبل العاملين، مؤكداً على ضرورة استيفاء سجلات العضوية والاشتراكات وتنقية العضوية، وذلك نظراً لقرب موعد إنعقاد الجمعيات العمومية العادية للأندية الرياضية في مختلف أرجاء المحافظة، وشدد على تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة بترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

كما قام مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بزيارة ميدانية لنادي الأقصر الرياضي حيث تفقد حمام السباحة بالنادي، وذلك للتأكد من انتظام العمل وحسن سير العمل وإتباع إجراءات الحماية والأمن والسلامة بحمام السباحة ومراجعة السجلات، كما تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحمام، وكذلك وتفقد الكافتيريا بالنادي، كما قام بتفقد نادي ماري مرقس بالأقصر، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة السجلات وإتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمن والسلامة بالنادي.

وفى نفس السياق أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن حصاد المديرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون التشكيلية بفوز نورهان محمد زكي مجال الفنون التشكيلية ( التصوير الضوئي)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة نجوى صلاح مدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير ادارة خدمات الشباب بالأقصر.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه حصد أبناء محافظة الأقصر مراكز متقدمة في ختام مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، حيث شهدت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تنفيذ فعاليات المرحلة الختامية لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب، لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، تحت قيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي وذلك بالتعاون مع الدكتورة منى مصطفى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في ألعاب كرة القدم الخماسي وكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب المضرب واللياقة البدنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.