مدير بيطرى الأقصر يتفقد مجزر القرنة لإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، جولة لمتابعة العمل فى مجزر القرنة، وذلك تنفيذاً لتعليمات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمعاينة مجزر القرنة، للعمل على إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة أهالينا فى قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة.

وقام مدير بيطرى الأقصر، خلال الجولة برفقة المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، بمراجعة كافة تفاصيل المجزر لإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيله لخدمة الأهالى، موضحاً أنه فى مستهل هذا الأسبوع تفقد محافظ الأقصر مجزر أرمنت بحاجر أبو قليعى، برفقته وقيادات مدينة أرمنت، وذلك لبحث خطة كفاءة وتطوير المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر للعمل على تطويرها للمساهمة فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وكان قد قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الأحد الماضي، جولة في مركز ومدينة أرمنت تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية السلام.

كما تابع المحافظ، جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، والذي تم الانتهاء من أكثر من 95% من أعماله الإنشائية، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام، والتى انتهت أعماله الإنشائية بنسبة تجاوزت 90%.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية السلام، والذي من المقرر أن يقدم خدمات الأسرة والطفل من خلال عدة وحدات اجتماعية.

كما تفقد المحافظ مجزر أرمنت بحاجر أبو قليعي، وبحث خطة رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظة للعمل على تطويرها للمساهمة فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية.



متابعة محافظ الأقصر لمجزر أرمنت



جولة محافظ الأقصر على المجازر



متابعة المحافظ للعمل فى مجزر أرمنت



مجزر مدينة القرنة