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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية تعيش ساعات خطيرة

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:55 م
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية تعيش ساعات خطيرة الحرب فى أوكرانيا
أحمد عرفة

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قال رافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن الذى يناقش أزمة قصف محطة زابوريجيا، إن محطة زابوريجيا النووية تعيش ساعات خطيرة.
 
وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا يعرض العالم إلى خطر نووي يجب أن يتوقف حالا.
 
وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع في زابوريجيا يتدهور بسرعة.
 
وقال مدير وكالة الطاقة الذرية: ندعو للتعاون مع خبراء الوكالة وتسهيل دخولهم إلى موقع محطة زابوريجيا النووية.
 
وأضاف مدير وكالة الطاقة الذرية، أن منع حدوث أي كارثة نووية في زابوريجيا هو جزء من مسؤوليتنا المشتركة.
 
وتابع مدير وكالة الطاقة الذرية، أن أي عمل عسكري قرب محطة زابوريجيا يجب أن يتوقف فورا.

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