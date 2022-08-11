مدير التأمين الصحى بالغربية يتفقد مستشفى مبرة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أجري الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، جولة تفقدية بمستشفي مبرة طنطا يرافقه فريق عمل المكتب الفني، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة، وحدة الحضانات والمبتسرين، مركز زراعة القوقعة، الأقسام الداخلية، المطبخ، التعقيم، المعمل وبنك الدم، للوقوف علي مدي جاهزية جميع الأقسام بالمستشفي والمتابعة الدورية والمستمرة للإطمئنان علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة تأكد مدير التأمين الصحي بالغربية من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته، والإلتزام بمعايير الجودة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، ومعايير مكافحة العدوى والنظافة العامة مشددا علي شركة النظافة بعمل جداول معلنة لأعمال النظافة وبالأخص في الإستراحات وغرف الإقامة علي مدار الساعة.

كما تم تفقد أعمال السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة حرصا على أمن وسلامة أطقم العاملين وسلامة المرضى وذويهم، وفي سياقٍ آخر تم تفقد أعمال المطبخ والإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة والتأكد من التزام العاملين به بمعايير مكافحة العدوى والمواصفات القياسية.

وعلي هامش الزيارة تم حضور الإختبارات الشخصية والتقييمية للمتقدمين للقبول بمدرسة التمريض، مؤكدا على إدارة المستشفي بفتح فصل جديد لإستيعاب أعداد الطلبة المتقدمين للإختبارات والقبول.

وفي ختام تلك الجولة التفقدية تم مناقشة السلبيات واتخاذ اللازم نحو تلافيها مع فريق الإدارة وتكليف فريق الإدارة الهندسية بالفرع لمتابعة أعمال الصيانة والكهروميكانيك وشبكة الأكسجين، مشددا علي إنهاء إجراءات الكهنة ورفع المخلفات، مقدما خالص الشكر والتقدير لمجهودات كافة الأطقم المقدمة للخدمة الطبية بالمستشفى.