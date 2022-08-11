محتجز الرهائن داخل بنك فى لبنان: مستعد لخطوات لا تحمد عقباها

إيمان حنا

قال رئيس جمعية المودعين بلبنان حسن مغنية، إن المودع المسلح في داخل مصرف في الحمرا، وبعد التفاوض معه، كلفه نقل طلبه الحصول على وديعته كاملة والبالغة 210 آلاف دولار، وأضاف أنه متوجه الآن إلى جمعية المصارف وإدارة المصرف للتفاوض معهما ونقل طلبه، وأنه مستعد لخطوات لا تحمد عقباها ما لم يحصل على وديعته. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ولم تنجح المساعي والمفاوضات لإخراج المودع من المصرف، ولا تزال القوى الأمنية تفرض طوقا أمنيا حول المنطقة.

وفى السياق نفسه، أوضح شقيق المودع الذى احتجز الرهائن أن شقيقه لم يدخل الى المصرف حاملا أي سلاح، انما كان يحمل مادة البنزين، والسلاح الذي في حوزته عائد للمصرف.

أضاف:"أن شقيقه أقدم على هذه الخطوة بعد وعود كثيرة حصل عليها من ادارة المصرف للحصول على الاقل على ما قيمته 5000 آلاف دولار لدفع تكلفة العلاج في المستشفى، إلا أن كل هذه الوعود لم تنفذ".

وأشار إلى أن شقيقه مستعد لتسليم نفسه والدخول إلى السجن بعد حصوله على وديعته.