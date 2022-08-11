محافظ مطروح يهنئ أوائل الثانوية العامة ويقرر تكريمهم

مطروح - فريق المحافظات

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة لأوائل طلاب شهادة الثانوية بمطروح لهذا العام 2020، بشعبها الثلاث "علمى علوم – علمى رياضيات وأدبى ولجميع الناجحين متمناي لهم دوام التفوق والنجاح وبما يعود على مستقبلهم بالعلم النافع وخدمة مجتمعهم مع تخريج مزيد من الكوادر المتخصصة للنهوض به في كافة المجالات، مع اقامة احتفالية كبرى لتكريمهم قريبا موجها الشكرو التقدير لجهود مديرية التربية والتعليم والعاملين بها من معلميين وإداريين لجهودهم طوال العام ولأولياء الأمور على تعبهم وتحملهم ودعمهم لابنائهم حتى الحصول على التفوق والتميز.

وهنأ محافظ مطروح الطالب عمر دياب عبد النبى دياب، من أبناء سيوة لحصوله على المركز الرابع في شهادة الثانوية العامة علمى علوم على مستوى قطاع اسكندرية والذى يضم محافظات "الغربية- كفر الشيخ- اسكندرية - مطروح "، حيث حصل الطالب على مجموع 398 درجة بنسبة 97,07 %، الأول على مستوى المحافظة لهذا العام شعبة علمى علوم، تليه في المركز الثانى على مستوى المحافظة الطالبة امنية أشرف محمد عوض بمجموع 390 بنسبة نجاح 95,22 %، والثالث الطالبة سلمى محمد شوقى أحمد بمجموع 388 بنسبة 94,63%، والثالث مكرر الطالبة اسراء إبراهيم محمد أحمد بمجموع 388 بنسبة 94,63%، والرابع الطالب محمد احمد محمد عبد المنعم بمجموع 385 بنسبة 93,90%، والخامس الطالبة ألآء ياسر عبد الرحمن عبد العال بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والخامس مكرر الطالبة فاطمة محمد أحمد أحمد نوح بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والخامس مكرر أيضا الطالبة سمر نزيه فرج عطية الصابر عرعاص بمجموع 384 بنسبة 93,62%.

كما حصل السادس الطالب محمد أشرف سعد محمد أبو سالم بمجموع 382 بنسبة 93,17%، والسابع الطالب محمد نبيل محمد حسين بمجموع 381 بنسبة 92,93% ، والسابع مكرر كلا من الطالبة أميرة محمد شعبان حسانين مبروك بمجموع 384 بنسبة 93,62%،و الطالب عبد الرحمن هشام الغريب محمد الشيخ بمجموع 384 بنسبة 93,62%،و الطالب عبد الرحمن محمد حمزة الفيتورى بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والطالب خالد محمد عبد الهادى محمد بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والطالبة سندس خليفة خميس عابد.

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن ترتيب أوائل الشعبة العلمى رياضيات على مستوى المحافظة هذاالعام كالتالى، فى المركز الأول الطالبة أروى عبد الغنى عبد الجواد عبد الغنى عمارة بمجموع 396 بنسبة 96,59%، والثانى الطالبة سارة حاتم رشادالسيد عجبية بمجموع 383 بنسبة 93,41%، والثالث الطالب فرج أحمد محمود محمد حبون بمجموع 382 بنسبة 93,17%، والثالث مكرر الطالب محمد محمود محمد محمود بمجموع 382 بنسبة 93,17%، والرابع الطالب حمدى حميدة مصيبع أبو زريبة بمجموع 376 بنسبة 91,71%، والخامس الطالب أحمد على حسن على العشماوى بمجموع 372 بنسبة 90,73% ،والسادس الطالب أبوزيد عيسى عبد المنعم أبو زيد بمجموع 363 بنسبة 88,54%، والسادس مكرر لكلا من الطالب يوسف عمر أحمد مادى، والطالب بن إدريس أحمد عمر محمد بمجموع 363 بنسبة 88,54%، والسابع الطالب عبد الرحمن محمد فاروق أبو زيد بمجموع 355 بنسبة 86,59%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطرو ح أن ترتيب أوائل الشعبة الادبية، حصلت الطالبة شهد محمد زهدى أدم على المركز الأول بمجموع 358 بنسبة 87,32%، والثانية الطالبة شهد إبراهيم فاروق الهارونى بمجموع 356بنسبة 86,83%، والثالث الطالبة بسملة السيد فكرى محمود بمجموع 355 بنسبة 86,59%، والرابع الطالبة هدى فايز عوض عبدالقادر بمجموع 347 بنسبة 84,63%، والخامس الطالبة روتاج فتحى مختار نصيب بمجموع 345 بنسبة 84,15%، والسادس الطالبة مرثا انور السادات زكريا جاد السيد بمجموع 341 بنسبة 83.17%، والسابع الطالبة ريتاج على حسن على بمجموع 336 بنسبة 81,95%، والثامن الطالب صبحى عادل صبحى حبيب بمجموع 335 بنسبة 81,71%، والثامن مكرر لكلا من الطالبة إسراء ممدوح على عبد الباقى، والطالب عبد الرحمن أحمد على مصطفى عبد الرحمن بمجموع 335 بنسبة 81,71%.