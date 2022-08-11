محافظ كفر الشيخ يطمأن على الحالات المنقولة من مستشفى كفر الشيخ للعبور.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على حالة مرضى عناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، الذين تم نقلهم لعدد من المستشفيات، ومنها مستشفى العبور للتأمين الصحي، عقب حريق بسبب ماس كهربائي بالعناية، وتبين استقرار حالتهم، داعيا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمرضى في العناية بمستشفى العبور للتأمين الصحي، للاطمئنان عليهم، والخدمة المقدمة لهم والرعاية الطبية لهم، بحضور الدكتور محمد كمال بسام، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، ووليد اسماعيل، مدير الأمن الإدارى بالمستشفى، وعدد من الأطباء.



كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على الخدمات المقدمة للمرضى بكافة أقسام المستشفى وبالعنايات، موجها الشكر للمسئولين بالفرع والمستشفى.



وأوضح الدكتور محمد كمال بسام، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، أن كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الذين تم تحويلهم من عناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وهناك متابعة مستمرة لحالتهم، وحالتهم مستقرة.





جانب من الزيارة



جانب من تقديم الخدمات الطبية



متابعة الخدمات الطبية



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يطمئن على الخدمات الطبية



محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة المرضى



