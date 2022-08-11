محافظ كفر الشيخ: نعمل على إنشاء 3 صروح طبية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهندس أحمد عبد الواحد، مندوب رئاسة مجلس الوزراء لشؤون الصحة، للوقوف على آخر المستجدات في الأعمال الجارية في مستشفيات بيلا والرياض والحامول ومركز الأورام، بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وسمر عارف، مندوب مديرية الصحة، بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد أهالي المحافظة من الخدمات الصحية بها.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية، تولي اهتماما بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة كفر الشيخ، وقد شهدت المحافظة في السنوات القليلة الماضية إنشاء العديد من المستشفيات المجهزة بكافة الاجهزة الطبية الحديثة، منها التابع لمديرية الصحة" البرلس، سيدي غازي،" ومنها التابعة للأمانة العامة للمراكز المتخصصة،" بلطيم النموذجي، قلين " كما تم تطوير العديد من الوحدات الصحية، وجاري العمل للانتهاء من مستشفى الرياض وبيلا، واستكمال الأعمال بمستشفى الحامول لتكتمل المنظومة الطبية، بافتتاح مركز الأورام قريبا.

وعلى جانب أخر تفقد المهندس أحمد عبد الواحد، مندوب رئاسة مجلس الوزراء لشؤون الصحة، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عماره، مدير مركز الأورام، الأعمال الجارية بالمركز ونسب التنفيذ التي وصلت في الإنشاءات ل 100%، ونسبة وصول الاجهزة الطبية للمركز وصلت لـ35%، كما تفقد مندوب رئاسة الوزراء ووكيل الصحة، الأعمال الجارية بمستشفى الرياض ومستشفى بيلا، والحامول، للتعرف على نسبة التنفيذ، ومتابعتها.