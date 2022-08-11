محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز ومدينة طهطا

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قرارا بحركة تنقلات لرؤساء القرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالى المحافظة، وذلك للصالح العام.

وشمل القرار تكليف وائل ابوعليو رئيس الوحدة المحلية لقرية شطورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنجا وتكليف السيد البحيرى رئيس الوحدة المحلية لقرية الصفيحة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شطورة، وتكليف أشرف عبدالرحيم رئيس الوحده المحلية لقرية بنجا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نزلة القاضى، وتكليف حسام جابر رئيس الوحدة المحلية لقرية القاضى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الصفيحة ، وتكليف رمضان يونس رئيس الوحدة المحلية لقرية نجوع الصوامعة غرب بالاستمرار فى عمله بذات الوحدة.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بتنفيذ القرار، مؤكدا علي ضرورة العمل من اجل راحة المواطنين وتلبية متطلباتهم وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومدن المحافظة.