محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام لـ226 درجة

دمياط - معتز الشربينى

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى 2022/2024 من مجموع 235 درجة إلى 226 درجة وذلك تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالادارات التعليمية التسع، علاوة على عدد 4 مدارس للمرحلة الثانوية بإدارة دمياط التعليمية وهى "مدرسة سعاد محرم الثانوية للبنين، مدرسة الشعراء الثانوية المشتركة، مدرسة الشهيد حامد يوسف عيسى الثانوية المشتركة، مدرسة صادق جاويش المشتركة".

فيما وقد ذكر الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم اخذ تعهد على ولى الأمر بعدم مطالبته بالتحويل لنجله خلال العام 2022/2023 لتفادي الكثافات العالية.