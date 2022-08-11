محافظ دمياط: الحكومة تطلق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

ولفتت "المحافظ" إلى أن المبادرة التى تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى ، هذا إلى جانب رؤى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه من خلال المبادرة يتم تلقى مشروعات يتحقق من خلالها تلك الرؤى، حيث تستهدف 6 فئات هى:

-المشروعات كبيرة الحجم المشروعات المتوسطة

-المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

-المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

-المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

-المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

ونوهت " محافظ دمياط " إلى أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير يأتى أهمها:

-التخفيف من آثار تغير المناخ

-التكيف مع تغير المناخ

-الحفاظ على الموارد الطبيعية

-حفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث

وأوضحت " المحافظ " أنه سيتم عقد مؤتمر موسع على مدار شهر سبتمبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية واقليمية وعالمية، كما سيتم اختيار افضل 18 مشروع من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2023 بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ .

وسيتم تقديم المشروعات فى موعد أقصاه 16 أغسطس الجارى بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ دمياط بالمقر المؤقت بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل بمدينة دمياط.