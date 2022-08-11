محافظ جنوب سيناء يستقبل وزيرة البيئة لبحث الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة بعض الموضوعات المشتركة، وعرض آخر المستجدات من الأعمال والإنشاءات والتجهيزات الخاصة بمؤتمر المناخ.

وذلك ضمن جولاتها الميدانية لمتابعة الاستعدادات، لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والمقرر عقده نوفمبر القادم، يرافقها الدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، ممثلا عن وزارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.