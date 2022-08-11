محافظ بنى سويف: التحقيق فى مخالفات تم رصدها ببعض مجالس القرى

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرارية حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى،لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه أشرف حماد مدير إدارة المتابعة،لمناقشة واستعراض تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات المحلية في قطاعات الصحة والزراعة والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات والقطاعات الأخري، وذلك بمركزي بني سويف والفشن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم المرور على الوحدات الزراعية ومراكز الشباب بقرى (ابشنا،باها) والوحدات الصحية بدموشيا وإبشنا ، والمجلس القروي لإبشنا، ومتابعة مدرستي الفشن الجديدة الابتدائية والإعدادية بنات بمدينة الفشن،والذي أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض العاملين،فضلاًعن وجود إشغالات وتراكمات للقمامة ،و عدم تواجد العاملين بالوحدة الزراعية بباها وكذلك عدم تواجد العاملين بمركزي الشباب بإبشنا وباها،ومدرستي الفشن"باستثناء عاملة بالمدرسة الابتدائية ومدير الإعدادية بنات "وتم إثبات تلك الملاحظات في مذكرة رسمية حررتها لجان المتابعة

من جانبه أصدر المحافظ توجيهاته لمسؤولى الصحة والزراعة والشباب والرياضة ورؤساء المدن" كل فيما يخصه" بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدتها تقارير لجان المتابعة الميدانية،وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية والدورية لمستوى الخدمات ومدى انتظام العمل، وتكليف رؤساء المدن المعنيين بسرعة رفع الإشغالات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وتكليف وكيل وزارة الصحة بدراسة إنشاء وحدة أسنان بالوحدة الصحية بدموشيا لتقديم الخدمة لأهالي القرية والقرى التابعة،علاوة على تكليف وكيل وزارة التعليم بفتح تحقيق مع مسئولى المتابعة بإدارة تعليم الفشن للتقصير في متابعة المدارس التابعة لها،والإفادة بتقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.