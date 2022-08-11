محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعًا عاجلًا بشأن تطبيق خطة ترشيد الكهرباء

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عاجلًا مع جميع المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة للبدء الفوري في تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز وقرى المحافظة، في ضوء التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء واتساقًا مع تحرك الدولة حاليًا، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والمهندس ياسر عمر، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وشدّد المحافظ، على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والمنشآت الرياضية والتعليمية ودور العبادة، واستبدال جميع الكشافات عالية الاستهلاك بأخرى موفرة للطاقة، مُوجهًا بإيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، مع وجود خطة واضحة لتشغيل المنشآت الرياضية والنوادي وقاعات الأفراح.

كما وجّه بتشكيل لجنة رئيسية للرقابة والمتابعة، إلى جانب المرور اليومي لرؤساء المراكز والقرى، مُوجهًا قطاع الكهرباء بالمحافظة بإعداد تقرير شهري يوضح معدل استهلاك كل جهة.

ويهيب المحافظ بالمواطنين ضرورة التعاون مع الدولة لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي يُعد هدفًا قوميًا خلال هذه المرحلة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي يشهدها العالم.